Суд продлил арест экс-замглавы Минпросвещения Раковой

17:21
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Столичный суд продлил срок ареста экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.
"Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 марта 2022 года", – сказали в суде.
Ранее сообщалось, что Марине Раковой предъявили еще одно обвинение в мошенничестве. Ущерб по новому эпизоду уголовного дела оценивается более чем в 9 миллионов рублей.
Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей в конце сентября этого года. По версии следствия, в 2019 году она добилась выделения ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" и нацпроекта "Образование", однако деньги были похищены.
В ноябре Тверской суд Москвы арестовал Ракову до 6 декабря.
Следствие попросило арестовать экс-замминистра просвещения Ракову
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