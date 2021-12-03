Суд продлил арест экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Столичный суд продлил срок ареста экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

"Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 марта 2022 года", – сказали в суде.

Ранее сообщалось, что Марине Раковой предъявили еще одно обвинение в мошенничестве. Ущерб по новому эпизоду уголовного дела оценивается более чем в 9 миллионов рублей.

Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей в конце сентября этого года. По версии следствия, в 2019 году она добилась выделения ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" и нацпроекта "Образование", однако деньги были похищены.

В ноябре Тверской суд Москвы арестовал Ракову до 6 декабря.