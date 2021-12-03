Суд продлил арест ректору "Шанинки" Зуеву по делу о мошенничестве

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Тверской районный суд Москвы продлил арест до 7 марта 2022 года ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву, которого обвиняют по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Сергей Зуев был задержан 12 октября, а 9 ноября его перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Его обвиняют в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замглавы Минпросещения РФ Марина Ракова, которую обвиняют в хищении бюджетных средств.

Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. Претензии в отношении экс-замглавы Минпросещения связаны с ее работой на должности замглавы министерства в 2018–2020 годах. Накануне ей предъявили еще одно обвинение в мошенничестве, ущерб по которому оценивается более чем в 9 миллионов рублей.

