В Басманный суд поступило ходатайство об аресте советника департамента Минобороны РФ

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В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте ведущего советника управления департамента по обеспечению государственного оборонного заказа Минобороны РФ Александра Лопатина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

К рассмотрению ходатайства суд приступит в ближайшее время.

По данным источника агентства, Лопатина задержали в Москве по подозрению в получении крупной взятки.

Ранее сообщалось, что экс-глава Калининского района Санкт-Петербурга Иван Громов был задержан по подозрению в мошенничестве. Он возглавил администрацию Калининского района в ноябре 2021 года, однако 6 декабря покинул эту должность по собственному желанию. По данным СМИ, его увольнение было связано с плохой организацией уборки снега.

