07 декабря, 20:22Происшествия
Замглавы 223-го летного отряда МО РФ задержан в Москве по делу о взятке – СМИ
Фото: 223lo.ru
Заместитель гендиректора по наземному обслуживанию ФГБУ "Государственная авиакомпания "223-й летный отряд" Минобороны РФ Евгений Бутусов задержан в Москве по подозрению в получении взятки в размере около 2 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Там отметили, что Бутусов был задержан военными следственными органами.
"Давать показания и сотрудничать со следствием он отказался", – заявил источник.
Ранее в Москве суд арестовал главу контрольно-ревизионного управления МЧС РФ Владимира Репина. Ему вменяют получение крупной взятки за невключение нескольких компаний в план налоговых проверок на 2021 год.
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