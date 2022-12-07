Замглавы 223-го летного отряда МО РФ задержан в Москве по делу о взятке – СМИ

Фото: 223lo.ru

Заместитель гендиректора по наземному обслуживанию ФГБУ "Государственная авиакомпания "223-й летный отряд" Минобороны РФ Евгений Бутусов задержан в Москве по подозрению в получении взятки в размере около 2 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Там отметили, что Бутусов был задержан военными следственными органами.

"Давать показания и сотрудничать со следствием он отказался", – заявил источник.

Ранее в Москве суд арестовал главу контрольно-ревизионного управления МЧС РФ Владимира Репина. Ему вменяют получение крупной взятки за невключение нескольких компаний в план налоговых проверок на 2021 год.

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