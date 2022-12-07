Начальник отдела РАНХиГС Фейзба заочно арестован по делу о растрате

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лефортовский суд Москвы принял решение о заочном аресте руководителя отдела Института госслужбы и управления РАНХиГС Аслана Фейзба по уголовному делу о растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он пояснил, что Фейзба обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере").

Следователями объявили обвиняемого в международный розыск.

В настоящее время решение суда не было обжаловано.

Ранее Лефортовский суд Москвы вынес решение о заочном аресте министра по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирины Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмины Джапаровой. Украинские политики являются обвиняемыми по уголовному делу о нарушении территориальной целостности РФ (статья 280.2 УК РФ).

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