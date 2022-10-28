Арестованного ректора РБУ Михаила Балыхина отстранили от обязанностей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Арестованного ректора Российского биотехнологического университета Михаила Балыхина отстранили от исполнения своих обязанностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

В министерстве выразили готовность оказать содействие следствию по этому делу.

Исполняющим обязанности ректора РБУ назначили Алексея Кучумова, который ранее был ректором ФГБОУ ВО "Пущинский государственный естественно-научный институт".

Об аресте Балыхина стало известно накануне. Отмечалось, что его задержали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Балыхина поместили в СИЗО на два месяца – до 25 декабря.



"Московский патруль": суд в Москве арестовал ректора РБУ Михаила Балыхина

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