Суд смягчил наказание всем фигурантам дела экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Мосгорсуд освободил из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову под запрет определенных действий до 7 февраля 2023 года, сообщает ТАСС. Она проходит по делу о хищении десятков миллионов рублей.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя. Также меру пресечения смягчили и другим фигурантам дела: гражданскому мужу Раковой Артуру Стеценко, управляющим директорам Сбербанка Евгению Заку и Максиму Инкину, юрисконсульту Шанинки Кристине Крючковой.

Им не разрешается выходить из дома без разрешения следователя, кроме как с 12:00 до 14:00, а также пользоваться средствами связи.

Фигуранты признали вину в совершении преступления и полностью погасили ущерб более чем в 65 миллионов рублей. В связи с этим следствие сочло возможным просить смягчения меры пресечения.

Поддержал ходатайство о смягчении Раковой и другим фигурантам дела наказания также и представитель стороны обвинения. При этом он уточнил, что на данный момент установлены не все соучастники преступления.

Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. Сообщалось, что в 2019 году она добилась выделения ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" и нацпроекта "Образование", однако деньги были похищены.

Позже Раковой было предъявлено еще одно обвинение в мошенничестве. Уточнялось, что ущерб по нему оценивается более чем в 9 миллионов рублей. Кроме нее, фигурантами дел стали еще ряд лиц, которые принимали участие в схемах незаконного вывода денег.

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