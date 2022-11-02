Следователь попросил отпустить из СИЗО экс-замминистра просвещения Ракову

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Следователь обратился в Мосгорсуд с просьбой отпустить из СИЗО бывшего заместителя министра просвещения РФ Марину Ракову. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе суда, в ходатайстве также содержится просьба о смягчении мер пресечения другим фигурантам дела, в числе которых ректор "Шанинки" Сергей Зуев, управляющий директор дивизиона "Цифровые платформы образования" Максим Инкин, гражданский муж экс-замглавы Минпросвещения Артур Стеценко, бывший замгендиректора Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова.

Отмечается, что рассмотрение ходатайства назначено на четверг, 3 ноября. Заседание начнется в 10:30.

В сентябре прошлого года Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. В 2019 году она добилась выделения ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" и нацпроекта "Образование", однако деньги были похищены.

Позднее Раковой предъявили еще одно обвинение в мошенничестве. Ущерб по новому эпизоду уголовного дела оценивается более чем в 9 миллионов рублей. Помимо нее, фигурантами уголовных дел стали еще несколько человек, которые участвовали в схемах незаконного вывода средств.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!