Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Правоохранительные органы прекратили уголовное преследование ректора РАНХиГС Владимира Мау. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что 2 августа Мау отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

"Прекращено, это не касается других фигурантов дела", – рассказала источник в правоохранительных органах.

В июне ректору предъявили обвинение в хищении средств вуза. Он проходил обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой и ректора "Шанинки" Сергея Зуева.

Адвокат Мау Алексей Дудник в жалобе указал, что ректор РАНХиГС не подписывал документы о приеме на работу и не был уведомлен о фиктивном трудоустройстве в учебное заведение. В связи с этим адвокат просил изменить меру пресечения на залог или запрет определенных действий.

Ходом расследования уголовного дела занималось руководство Следственного департамента МВД России. Сам Мау на допросе не признал вину.

Ректора РАНХиГС Мау отправили под домашний арест

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