Ольга Ярилова освобождена от должности замглавы Минкультуры РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Ольги Яриловой с поста замминистра культуры России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что решение принято по просьбе Яриловой.

Другим распоряжением Мишустин назначил на данную должность Надежду Преподобную.

Ранее сообщалось, что начальника Национального центра управления обороной генерала-полковника Михаила Мизинцева назначили замминистра обороны по материально-техническому обеспечению Вооруженных сил России.

Занимавший ранее эту должность генерал армии Дмитрий Булгаков был освобожден от поста замминистра из-за перехода на другую работу.