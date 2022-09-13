Путин назначил Игоря Моргулова послом РФ в Китае

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Владимир Путин освободил Игоря Моргулова от должности замминистра иностранных дел РФ и назначил его новым послом России в Китае. Указ президента размещен на портале правовой информации.

"Освободить Моргулова Игоря Владимировича от должности заместителя министра иностранных дел РФ в связи с переходом на другую работу", – говорится в документе.

Президент также освободил Андрея Денисова от обязанностей российского посла в КНР.

Ранее Путин назначил Мурата Зязикова новым послом страны на Кипре. В период с 2002 по 2008 год он занимал должность главы Республики Ингушетия.

При этом глава государства освободил от должности посла России на Кипре Станислава Осадчего, который занимал этот пост с июня 2013 года.