Путин назначил экс-главу Ингушетии Зязикова послом РФ на Кипре

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Мурата Зязикова новым послом страны на Кипре, передает ТАСС.

"Назначить Зязикова Мурата Магометовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кипр", – обозначено в указе, размещенном на официальном портале правовой информации.

В период с 2002 по 2008 годы Мурат Зязиков занимал должность главы Республики Ингушетия.

При этом глава государства освободил от должности посла России на Кипре Станислава Осадчего, который занимал этот пост с июня 2013 года.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев оценил ситуацию с поставками Германией летального оружия собственного производства на Украину. По мнению дипломата, немецкая сторона "перешла красную черту".