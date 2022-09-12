Посол РФ в ФРГ заявил о переходе Берлином красной черты

Фото: depositphotos/mikdam

Германия перешла красную черту, когда начала снабжать Украину летальным оружием собственного производства. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

По его словам, накачка Киева вооружениями – это путь в никуда, лишь затягивающий конфликт и увеличивающий жертвы.

По мнению дипломата, причин полагать, что агрессивная риторика немецкого правительства в отношении России в ближайшей перспективе поменяется, нет.

Ранее профессор политологии Дрезденского университета Вернер Патцельт заявил, что этой осенью каждый житель Германии столкнется с инфляцией и дефицитом энергоресурсов. По его мнению, такая ситуация обернется массовыми протестами по всей стране.

Ухудшить ситуацию, считает Патцельт, могут также неготовность граждан заставить правительство принять меры для улучшения положения и политика освещения протестов в прессе.

До этого генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн призвал здраво оценить военную мощь России. По его словам, на Украине не была развернута значительная часть флота РФ. Он также отметил большой потенциал российских Военно-воздушных сил и оснащенность вооружениями ВС РФ.

