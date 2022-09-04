Германии предрекли массовые протесты осенью

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Этой осенью каждый житель Германии столкнется с инфляцией и дефицитом энергоресурсов, заявил профессор политологии Дрезденского университета Вернер Патцельт.

По его мнению, такая ситуация обернется массовыми протестами по всей стране.

"Граждане начинают осознавать, что правительство обещает больше, чем может выполнить в действительности", – сказал эксперт в эфире телеканала Welt.

Ухудшить ситуацию, считает Патцельт, могут также неготовность граждан заставить правительство принять меры для улучшения положения и политика освещения протестов в прессе.

Журналисты телеканала перед интервью с Патцелем заявили, что Германии грозит "свирепая" зима, а социологические опросы показывают, что доверие к властям находится на низком уровне.

Ранее обозреватель Financial Times Ричард Милн заявил, что Европа столкнулась с энергетическим кризисом, который "добьет" континент. Он отметил, что необычайно сухая зима и весна привели к тому, что запасы воды в резервуарах оказались на рекордно низком уровне. Это грозит тем, что ряд стран не сможет обеспечить свои потребности в электроэнергии.

