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Политика

01:49

Канцлер Германии отверг возможность прекращения импорта газа из России

экономикаполитика

Фото: depositphotos/Hackman

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг возможность прекращения Германией импорта газа из России. Об этом он заявил в ходе беседы с населением в немецком Эссене, отвечая на вопрос, почему Берлин просто "не закроет русский кран".

По словам Шольца, ЕС не ввел санкции на импорт газа из РФ из-за западноевропейских стран, которые не могут так быстро найти для себя альтернативные энергоносители. При этом он добавил, что Германия своевременно приняла решения о заполнении своих газохранилищ, строительстве терминалов для СПГ и запуске угольных электростанций.

"Так как мы позаботились об этом и смогли все это выстроить, теперь можно сказать, что мы преодолеем эту ситуацию. Но это будет сложнее сделать, если мы откажемся от того, что хоть и в небольших количествах, но поступает [из России]. Мы не должны излишне усложнять себе жизнь", – приводит слова Шольца РИА Новости.

В то же время он заявил, что ФРГ должна расширять свою инфраструктуру, чтобы никогда не быть зависимой от импорта газа. По мнению немецкого канцлера, стране нужны трубопроводы из южной Европы, например, из Испании и Португалии.

"И тогда мы увидим изменения, если страны Южной Европы найдут новые источники (импорта газа. – Прим. ред.) – из Африки, ближней Азии, откуда они могут получить газ, без участия России", – сказал Шольц.

Ранее сообщалось, что вице-президент бундестага ФРГ Вольфганг Кубики предложил использовать "Северный поток – 2", чтобы избежать энергетического кризиса в Германии. Однако представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что данный вопрос сейчас не стоит для Берлина на повестке дня.

До этого издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщило, что попытка Германии договориться с Катаром о поставках газа вместо топлива из России обернулась провалом. Вместо этого катарский газ получает Италия, которая сотрудничает с Катаром дольше и считается крупнейшим импортером сжиженного природного газа из этой страны.

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