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Попытка Германии договориться с Катаром о поставках газа вместо топлива из России обернулась провалом. Вместо этого катарский газ получает Италия, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Как утверждается в материале, Италия стремится диверсифицировать поставки газа из-за санкций против России. Так, в июле премьер-министр Марио Драги заявил, что предполагаемая зависимость его страны от импорта российского газа с 40 до 25% годового объема поставок.

При этом автор материала отметил, что, в отличие от Германии, Италия сотрудничает с Катаром дольше и считается крупнейшим импортером сжиженного природного газа из этой страны.

29 июля замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов заявил, что доставка турбины в Германию не соответствует контракту. По его словам, после решения вопроса с турбинами для "Северного потока" газ направят в Европу по трубопроводу в прежнем режиме. Вместе с тем он опасается, что если конечной точкой доставки будет Россия, то Канада отзовет разрешение на перевозку и ремонт двигателей.

Ранее сообщалось, что турбина для "Северного потока" застряла в Германии якобы из-за отсутствия разрешения на ее обратную транспортировку со стороны России. Позднее в Кремле опровергли причастность РФ к задержке возврата турбины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул безосновательность любых обвинений в адрес России по данному поводу.

