В Кремле прокомментировали ситуацию с турбиной для "Северного потока"

Фото: kremlin.ru

"Газпрому" необходимо получить юридические документы, подтверждающие, что турбина для газопровода "Северный поток" не находится под санкциями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Газпром" очень хотел бы получить эту турбину. Но ведь не "Газпром" вводил санкции. В данном случае для "Газпрома" важно получить юридические документы, в которых говорится о том, что эта турбина несанкционирована. Просто слов в данном случае абсолютно недостаточно", – приводит RT его слова.

Официальный представитель Кремля отметил, что дочерняя структура компании Siemens в Великобритании осуществляет техобслуживание турбины. По словам Пескова, "Газпрому" нужно застраховать себя и свою собственность в условиях введенных в отношении России санкций.

29 июля замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов заявил, что доставка турбины в Германию не соответствует контракту. По его словам, после решения вопроса с турбинами для "Северного потока" газ направят в Европу по трубопроводу в прежнем режиме. Вместе с тем он опасается, что если конечной точкой доставки будет Россия, то Канада отзовет разрешение на перевозку и ремонт двигателей.

Ранее сообщалось, что турбина для "Северного потока" застряла в Германии якобы из-за отсутствия разрешения на ее обратную транспортировку со стороны России. Позднее в Кремле опровергли причастность РФ к задержке возврата турбины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул безосновательность любых обвинений в адрес России по данному поводу.

