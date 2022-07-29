Поставка турбины "Северного потока" из Канады в ФРГ не соответствует контракту – "Газпром"

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Поставка турбины для газопровода "Северный поток" после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Об этом заявил замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, после решения вопроса с турбинами для "Северного потока" газ направят в Европу по трубопроводу в прежнем режиме. Вместе с тем он опасается, что если конечной точкой доставки будет являться Россия, то Канада отзовет разрешение на перевозку и ремонт двигателей. Это, отметил Маркелов, сделает невозможным последующий ремонт других двигателей в Канаде.

"Разрешения, представленные канадскими властями, не учитывают условия действующего контракта и выданы в адрес компании Siemens Energy Canada Limited, с которой у нас нет контрактных отношений. Дополнительные опасения вызывает также риск нарушения условий канадского разрешения поставки двигателя в Германию, а не в Россию", – сказал он.

Замглавы компании добавил, что у "Газпрома" нет полного пакета документов, разрешающих транспортировку и ремонт двигателей для "Северного потока". Организация считает необходимым получить официальные разъяснения властей Евросоюза и Великобритании о допустимости ремонта и техобслуживания турбин для газопровода.

Маркелов пояснил, что "Газпрому" не пришлось бы учитывать возможное влияние санкций ЕС, а также риски ареста оборудования на территории ЕС и Великобритании, если бы турбины поставлялась напрямую в Россию.

"В целях исключения описанных рисков требуется официальное разъяснение и разрешение от властей ЕС и Великобритании, которые допускали бы капитальный ремонт и техническое обслуживание всех двигателей, которые используются на компрессорной станции "Портовая", – заключил Маркелов.

Ранее сообщалось, что турбина для "Северного потока" застряла в Германии якобы из-за отсутствия разрешения на ее обратную транспортировку со стороны России.

Позднее в Кремле опровергли причастность РФ к задержке возврата турбины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул безосновательность любых обвинений в адрес России по данному поводу.

До этого Владимир Путин заявил, что, если РФ не вернут турбину для "Северного потока", прокачка топлива по данному маршруту сократится с 60 до 30 миллионов кубометров в сутки.

Также российский лидер обратил внимание на то, что в конце июля на ремонтные работы должна быть отправлена еще одна машина, которая вышла из строя. По словам президента, в Siemens это подтвердили.

