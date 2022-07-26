Запад не может прояснить статус турбины Siemens – Лавров

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa/picture-alliance
Запад до сих пор не разъяснил российской стороне статус турбины Siemens для газопровода "Северный поток", проходившей ремонтное обслуживание в Канаде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы МИД России Сергея Лаврова.
Он напомнил, что турбины проходили регламентные работы в Канаде, однако канадская сторона не захотела их возвращать.
"Потом Siemens при поддержке германского правительства добился их возвращения, но нам никто не может внятно в документах объяснить, какой теперь статус, во-первых, этой турбины, и других турбин, которые должны проходить регламентные работы в Канаде", – сказал министр.
22 июля "Газпром" сообщил, что вновь обратился к Siemens с просьбой предоставить документы по возврату турбины для "Северного потока". Российская компания уже неоднократно направляла обращения, однако документы так и не пришли.
За день до этого агентство Reuters заявило, что турбина для "Северного потока" застряла в Германии якобы из-за отсутствия разрешения на ее обратную транспортировку со стороны России. Позднее в Кремле опровергли причастность РФ к задержке возврата турбины.
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