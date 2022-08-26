В Госдуме призвали не доверять словам Шольца о поставках оружия на Украину

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал не доверять словам канцлера ФРГ Олафа Шольца об ограничении поставок вооружения на Украину. Об этом сообщает "Лента.ру".
"Не стоит доверять словам Шольца, потому что многие его заявления абсурдны. Как можно расценивать такие заявления, когда он говорит, что НАТО никогда не угрожало России, когда сама концепция, идея НАТО направлена против России? Я не доверяю ему, абсолютно не доверяю этим словам – это обман и попытка оправдать свои действия", – сказал Чепа.
Ранее Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине оружие для ударов по территории России. Он отметил, что Берлин будет предпринимать иные действия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.
До этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, лидер Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили, что продолжат оказывать поддержку Украине. Кроме того, политики заявили о важности обеспечения безопасности ядерных объектов и обсудили прошедшие переговоры по обеспечению поездки специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Лидеры Британии, США, Франции и ФРГ выступили за обеспечение безопасности Запорожской АЭС
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