Посол в Пекине заявил об отсутствии предпосылок для военного альянса РФ и Китая

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Запад делает все, чтобы затолкнуть РФ и Китай "в объятия друг друга", однако предпосылок для формирования военного союза этих двух государств нет. Об этом сообщил российский посол Андрей Денисов.
"Наши руководители не раз подчеркивали, что к какому-то военному союзу мы не стремимся, союзнические отношения налагают определенные обязательства, мы и наши китайские партнеры эти обязательства не хотели бы на себя брать, потому что наше взаимопонимание – это именно взаимопонимание", – приводит его слова РИА Новости.
Денисов уточнил, что РФ и Китай оказывают поддержку друг другу, например в ООН при голосовании в Совбезе. Так, в 8 случаях из 10 страны отдают один и тот же голос, так как у них мнение либо похожее, либо совпадает.
"Вот в чем причина нашего такого солидарного голосования, а не в том, что мы делаем любезно друг другу, либо чем-то друг другу обязаны. Это более взвешенная и более разумная позиция и для Китая, и для нас, поэтому я, честно говоря, не вижу предпосылок к формированию каких-то союзнических отношений, тем более военных союзов", – подчеркнул посол.
При этом, уточнил Денисов, по словам как китайских, так и российских властей, по некоторым направлениям РФ и Китай встали на высокую позицию, благодаря чему сложились отношения даже более, чем союзнические.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Евросоюз выразили беспокойство по поводу растущего военного сотрудничества России и Китая. Так, по словам специалиста по безопасности в Европейском совете по международным отношениям в Лондоне Ульрики Франке, если РФ и КНР заключат между собой союз, это станет геостратегическим вызовом.
В свою очередь, военный эксперт Фонда науки и политики Вольфганг Рихтер отмечал, что между Москвой и Пекином нет формального военного альянса, однако их объединяет стремление заменить доминирование Вашингтона и его союзников многополярным миропорядком.
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