США и ЕС обеспокоены растущим военным сотрудничеством России и Китая – СМИ

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Соединенные Штаты и Евросоюз обеспокоены растущим военным сотрудничеством России и Китая, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel. Публикация посвящена предстоящим учениям "Восток-2022", участие в которых примут военные из КНР.
Опрошенные газетой эксперты считают, что усиливающаяся интеграция Москвы и Пекина бросает вызов мировому порядку. Так, специалист по безопасности в Европейском совете по международным отношениям в Лондоне Ульрике Франке уверена, что если РФ и КНР заключат между собой союз, то это станет геостратегическим вызовом. Такого же мнения придерживается эксперт из Института изучения Китая Фонда Меркатора Елена Легарада.
"Китайско-российские отношения – это вызов западным государствам. Китай и Россия взаимно усиливают свои позиции и распространяют идеи глобального устройства", – сказала политолог.
Аналогичное мнение высказали эксперт по России в Немецком обществе внешней политики Штефан Майстер и военный эксперт Фонда науки и политики Вольфганг Рихтер. Последний отметил, что между Москвой и Пекином нет формального военного альянса, однако их объединяет стремление заменить доминирование Вашингтона и его союзников многополярным миропорядком.
Накануне в Минобороны РФ подчеркнули, что стратегические командно-штабные учения "Восток-2022", которые пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях Охотского и Японского морей, носят оборонительный характер и не направлены против определенных стран и военных союзов.
Всего в стратегических командно-штабных учениях будут задействованы более 50 тысяч военнослужащих, 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов и 60 кораблей.
Ранее издание South China Morning Post опубликовало статью, в которой утверждалось, что лидеры РФ и Китая в случае их участия в саммите G20 на Бали могут воспользоваться этим для совместной демонстрации неповиновения Западу и подтвердить свою международную значимость.
До этого экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с РФ и Китаем. При этом он подчеркнул, что настроить Москву и Пекин друг против друга не получится.
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