Американский полковник заявил о нехватке оружия США для войны с КНР из-за поставок Украине

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США не хватит запасов высокоточных ракет и боеприпасов для гипотетического вооруженного конфликта с Китаем из-за поставок на Украину. Таким мнением поделился в статье для журнала American Conservative бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

По его мнению, в случае конфронтации вокруг Тайваня американские ВМС попытаются блокировать тихоокеанское побережье КНР. Тем не менее, как предположил Макгрегор, блокада не лишит Китай основного стратегического преимущества.

В свою очередь, американская армия столкнется с дефицитом некоторых видов вооружений из-за длительности блокады.

Ранее США объявили о новом пакете военной помощи Украине на один миллиард долларов. В новый пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS. Кроме того, Украине выделят артиллерийские боеприпасы, 1 000 противотанковых Javelin, взрывчатку, медицинские препараты и 50 бронированных медицинских автомобилей.

До этого журнал Foreign Policy написал со ссылкой на подсчеты Кильского института мировой экономики, что Запад обещал выделить Украине 31 миллиард долларов, но выплатил всего 11 миллиардов долларов. По информации издания, несмотря на рост финансовой помощи в конце июня – начале июля, Киев получил лишь треть от обещанной суммы, при этом данный показатель на порядок меньше той суммы, которую Россия получила за свои углеводороды в этот же период.