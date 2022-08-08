Гутерреш опасается, что конфликт на Украине может затянуться

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Конфликт на Украине может стать затяжным, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом он заявил на пресс-конференции в Токио, передает ТАСС.
По его словам, проблема возобновления переговоров о прекращении огня заключается в том, что позиции сторон в настоящее время невозможно примерить. Он также отметил, что данный конфликт оказывает влияние на мировую экономику.
Гутерреш также в очередной раз призвал страны, обладающие ядерным оружием, поручиться за то, что они никогда не применят его первыми, и не будут угрожать неядерным государствам.
Ранее генсек ООН заявил, что во всем мире должны работать над уничтожением арсеналов ядерного оружия, чтобы исключить риски его применения.
До этого Гутерреш призвал вернуть на мировой рынок продовольствие из России и Украины. По его мнению, только так можно избежать голода во многих странах в текущем году.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российская армия не будет применять на Украине ядерное оружие – МИД
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