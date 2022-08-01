Гутерреш призвал мировое сообщество приложить усилия в уничтожении ядерного оружия

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Во всем мире должны работать над уничтожением арсеналов ядерного оружия. Только благодаря этому удастся достигнуть исключения рисков его применения. Такое мнение высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на открытии обзорной конференции стран – участниц Договора по нераспространению ядерного оружия, сообщает ТАСС.

"Снижения рисков недостаточно. Уничтожение ядерного оружия – это единственная гарантия того, что оно не будет применено. Мы должны неустанно работать над этой целью", – прокомментировал Гутерреш.

Ранее в РИА Новости сообщалось, что генсек ООН призвал страны подтвердить норму против применения ядерного оружия.

"Нам необходимо срочно укрепить и вновь подтвердить норму против применения ядерного оружия, которой уже 77 лет. Это требует твердой приверженности со стороны всех государств-участников. Это означает поиск практических мер, которые уменьшат риск ядерной войны и вернут нас на путь разоружения, – сказал Гутерреш.

Он отметил, что договор необходим, поскольку "человечество отделяет лишь одно недоразумение, один просчет от ядерного оружия". Конференция, по его мнению, – возможность разработать меры, которые помогут избежать катастрофы.

Известно, что обзорная конференция проходит раз в 5 лет. Нынешняя должна была состояться в 2022 году, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие переносили.

Конференция проходит с 1 по 26 августа в штаб-квартире ООН. В ходе мероприятия участники должны рассмотреть, как исполнялся ДНЯО с 2015 года, а также наметить дальнейшие пути в сфере ядерного нераспространения.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала недопустимыми любые разговоры о ядерной войне. Также Матвиенко уточнила, что российская сторона рассматривает ядерное оружие исключительно как фактор сдерживания, поэтому оно может быть применено лишь для защиты государства.