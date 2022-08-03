Генсек ООН осудил применение ВСУ мин "Лепесток"

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ООН осуждает применение Вооруженными силами Украины противопехотных мин "Лепесток" в ходе вооруженного противостояния в Донбассе, заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы всегда говорим, что защита гражданских лиц является ключевым элементом в любом конфликте и все стороны должны воздерживаться от действий, которые подвергают риску жизни мирных граждан", – сказал он.

Также Гутерреш прокомментировал письмо российской миссии при ООН по данной проблеме, отметив, что пока не ознакомился с его данными.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза ООН Чжан Цзюню данные о минировании ВСУ гражданских объектов в Донбассе с использованием запрещенных мин "Лепесток".

Как сообщалось, росгвардейцы обезвредили более 600 противопехотных мин "Лепесток" в Харьковской области. Уточняется, что как военнослужащие, так и мирные жители могли пострадать в результате разрыва мин.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.