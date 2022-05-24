В Росгвардии сообщили об обезвреживании 640 мин "Лепесток" в Харьковской области

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Более 600 противопехотных мин "Лепесток" обезврежены представителями Росгвардии в Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Росгвардейцы обнаружили и уничтожили порядка 640 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С "Лепесток" в Харьковской области", – говорится в сообщении.

Уточняется, что как военнослужащие, так и мирные жители могли пострадать в результате разрыва мин.

Ранее сообщалось, что поисковая группа центра специального назначения Росгвардии уничтожила подразделение ВСУ и боевую технику в Харьковской области.

Уточняется, что росгвардейцами проводились разведывательно-засадные действия в населенном пункте области, в ходе которых было зафиксировано перемещение бронегруппы противника.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

