РФ передала генсеку ООН данные об использовании ВСУ запрещенных мин "Лепесток"

Фото: ТАСС/Александр Река

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза ООН Чжан Цзюню данные о минировании ВСУ гражданских объектов в Донбассе с использованием запрещенных мин "Лепесток".

"Мы направили генсеку ООН и председателю СБ постпреду Китая Чжан Цзюню письмо с дополнительной информацией о минировании Украиной гражданских объектов в Донбассе минами "Лепесток". Приложили к нему соответствующие фотоматериалы", – написал Полянский в своем телеграм-канале.

Он отметил, что письмо будет распространено в качестве официального документа СБ и Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы обезвредили более 600 противопехотных мин "Лепесток" в Харьковской области. Уточняется, что как военнослужащие, так и мирные жители могли пострадать в результате разрыва мин.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

