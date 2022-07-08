Военнослужащие саперного подразделения рассказали о поиске мин на Донбассе

Российские саперы продолжили работу по поиску противопехотных и противотанковых мин на освобожденных территориях Украины и Донбасса. Брошенная техника украинских националистов часто заминирована.

Как рассказали военные, объем работы предстоит огромный. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.