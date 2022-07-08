США обращались к РФ с просьбой признать наемников на Украине комбатантами – Рябков

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Представители США просили российскую сторону признать наемников на Украине комбатантами, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Был определенный сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу женевских конвенций, на них должны распространяться конкретные обязательства", – цитирует РИА Новости дипломата.

Однако, по словам Рябкова, это тема дальше не развивалась.

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

Позднее власти Великобритании направили в Россию ноту по ситуации с приговоренными в ДНР к смертной казни британскими наемниками.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин отметил, что высокомерный тон обращения не вызывает у российской стороны желания взаимодействовать по данному вопросу.

