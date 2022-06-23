Приговоренный к смертной казни британец попрощался с матерью

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Британский наемник Эйден Аслин, приговоренный в Донецкой Народной Республике к смертной казни, связался со своей матерью, чтобы попрощаться.

"Мой подзащитный считает, что шансов остаться в живых у него мало, о чем он сообщил своей матери в телефонном разговоре", – рассказал ТАСС его адвокат Павел Косован.

Однако близкие осужденного надеются, что ему еще можно помочь. По словам Косована, мама Аслина обратилась в МИД Великобритании с просьбой, чтобы представительство Соединенного Королевства вмешалось и добилось помилования ее сына.

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

Позднее власти Великобритании направили в Россию ноту по ситуации с приговоренными в ДНР к смертной казни британскими наемниками.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин отметил, что высокомерный тон обращения не вызывает у российской стороны желания взаимодействовать по данному вопросу.