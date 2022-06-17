Пушилин подтвердил, что в отношении военных преступников будет применяться высшая мера

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил в разговоре с ТАСС, что в настоящее время в отношении военных преступников будет применяться высшая мера наказания – смертная казнь.
"На данном этапе я руководствуюсь тем, что есть сейчас. У меня действительно есть закон об определенном праве на помилование. Но я не вижу сейчас никаких предпосылок, чтобы я задействовал такую свою возможность", – сказал лидер республики.
Он также добавил, что промежуточные этапы трибунала над украинскими формированиями пройдут на территории ДНР в разных населенных пунктах.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала приговор к смертной казни британских наемников в ДНР наглядным примером для воющих на стороне украинских нацистов.
Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников из Великобритании и Марокко
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