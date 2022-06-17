Адвокат осужденного в ДНР наемника заявила о раскаянии Пиннера на последнем заседании

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На последнем судебном заседании в ДНР от британского наемника Шона Пиннера звучали слова раскаяния. Об этом заявила адвокат осужденного Юлия Церковникова в интервью "Украина.ру".

У защитницы спросили, есть ли у Пиннера раскаяние, задавался ли он вопросом, зачем приехал на Украину.

"На последнем судебном заседании в судебных прениях звучали такие слова, оценить их искренность я не берусь", – ответила Церковникова.

Она также рассказала, что в ходе предварительного следствия и суда все права Пиннера были соблюдены. Адвокат выразила мнение, что после вступления приговора в силу все убедятся, что вина доказана в полном объеме.

"Поэтому говорить о том, что апелляция будет строиться на каких-то доказательствах невиновности, я бы не стала. <...> На чем она будет строиться? Будем апеллировать к человечности, гуманности, к общечеловеческим ценностям", – сказала она.

Церковникова добавила, что ее подзащитный признал вину в совершенных преступлениях. Она отметила, что после рассмотрения апелляции альтернативой смертной казни может быть пожизненное лишение свободы.

Адвокат также рассказала, что британские власти не интересовались судьбой Пиннера. При этом никто не мешал им обратиться в органы государственной власти ДНР и поинтересоваться судьбой своего гражданина.

"С чем это связано – с их политической позицией, с их непризнанием республики или с их нежеланием защищать подданного своей королевы, мне неизвестно. По крайней мере, действий, которые имели бы юридические правовые последствия, британские власти на настоящий момент не совершили ровно ни одного", – отметила Церковникова.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

Позже глава МИД Великобритании Лиз Трасс осудила смертный приговор, вынесенный английским наемникам в ДНР. Глава британского внешнеполитического ведомства назвала обвиненных Эйдена Аслина и Шона Пиннера военнопленными, а решение суда – нелегитимным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, назвала приговор к смертной казни британских наемников в ДНР наглядным примером для воющих на стороне украинских нацистов.

