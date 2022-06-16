Пушилин заявил, что нет оснований для помилования иностранных наемников

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что нет никаких оснований для помилования иностранных наемников, сообщает Life.ru.

По словам лидера республики, ни Великобритания, ни Марокко до сих пор не обращались к нему и не интересовались судьбой осужденных наемников.

На данный момент оснований для помилования приговоренных к смертной казни не существует, резюмировал Пушилин.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала приговор к смертной казни британских наемников в ДНР наглядным примером для воющих на стороне украинских нацистов.