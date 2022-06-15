Лондон поручил Киеву заняться освобождением осужденных в ДНР наемников – посол РФ

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Британские власти поручили Киеву заняться вопросом освобождения наемников, приговоренных к смертной казни в Донецкой Народной Республике, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

"Посмотрим, как Киев этим будет заниматься", – сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, Лондон принципиально не хочет никак взаимодействовать с властями ДНР, чтобы таким образом не обеспечивать фактическое признание республики и ее суда.

"Считается, что этот суд незаконный, несправедливый, ну и масса других эпитетов", – пояснил дипломат.

Кроме того, власти Великобритании не контактируют по данной проблеме с РФ, чтобы не сделать ее вопросом двусторонних отношений, уточнил Келин.

"(Этого. – Прим. ред.) здесь стараются сейчас максимально избегать", – добавил Келин.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

Один из адвокатов осужденных Павел Косован рассказал, что граждане Великобритании и Марокко планируют обжаловать приговор. Апелляцию будет рассматривать Верховный суд ДНР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

