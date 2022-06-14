Песков заявил, что Британия не обращалась по поводу приговоренных в ДНР наемников

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Власти Британии не обращались к России по поводу Эйдена Аслина и Шона Пиннера, которых приговорили в ДНР к смертной казни. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не обращались. Это первое. Второе – обращаться нужно, конечно же, к властям страны, суд которой вынес приговор. И это не Российская Федерация. Но, конечно, все будет зависеть от обращения из Лондона, и я уверен, что российская сторона будет готова его выслушать", – приводит слова Пескова РИА Новости.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко, признав их виновными в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

Один из адвокатов осужденных Павел Косован рассказал, что граждане Великобритании и Марокко планируют обжаловать приговор. Апелляцию будет рассматривать Верховный суд ДНР.

Ситуация на Украине осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

