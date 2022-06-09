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Политика

09 июня, 18:52

Глава МИД Великобритании осудила смертный приговор наемникам, вынесенный в ДНР

политика

Фото: ТАСС/Milan Jaros/EPA

Министр внутренних дел Великобритании Лиз Трасс осудила смертный приговор, вынесенный английским наемникам в ДНР. Об этом она написала в Twitter.

Глава британского внешнеполитического ведомства назвала обвиненных Эйдена Аслина и Шона Пиннера военнопленными, а решение суда – нелегитимным.

"Я мысленно с их семьями. Мы продолжаем делать все, что можем, для их поддержки", – отметила Трасс.

В свою очередь, представитель премьер-министра Британии Бориса Джонсона заявил, что в стране глубокого обеспокоены таким вердиктом суда.

"Мы постоянно говорили о том, что эти пленные не должны использоваться в политических целях", – приводит его слова агентство Reuters.

Он сослался на Женевские конвенции, напомнив, что военнопленные имеют право на иммунитет комбатанта и не должны подвергаться суду за участие в боевых действиях.

Представитель Джонсона добавил, что британские власти продолжат работать с Украиной в попытках добиться освобождения любых служивших в ВСУ британцев, которые содержатся как военнопленные.

Вместе с тем, по данным РИА Новости, гражданин Великобритании Шон Пиннер признан террористом у себя на родине. Об этом сказал председательствующий по делу во время зачитывания смертельного приговора.

По его словам, ранее Пиннер служил в Вооруженных силах Британии, однако в последнее время жил в Мариуполе вместе с супругой-украинкой. А в Соединенном Королевстве он находится в розыске за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии.

"В связи с этим Пиннер Шон приехал на территорию Украины для участия в боевых действиях", – заключил председательствующий.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины. Один из адвокатов осужденных Павел Косован рассказал, что граждане Великобритании и Марокко планируют обжаловать приговор.

В апреле Шон Пиннер в эфире телеканала "Россия 1" попросил премьер-министра Британии Бориса Джонсона посодействовать в вопросе обмена попавших в плен к российским и донецким военным граждан Великобритании на украинского политика Виктора Медведчука.

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