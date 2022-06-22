Посольство РФ не получало обращений от США по плененным на Украине наемникам – Антонов

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Посольство России не получало официального запроса от американской стороны по поводу плененных на Украине наемников из США, заявил глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Я не подтверждаю получение такого обращения со стороны американцев", – заявил Антонов.

До этого официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США запрашивали у России информацию по задержанным, но не получили ответа.

Ранее британские СМИ сообщили о том, что двое бывших американских военнослужащих – 39-летний Александер Дрюке и 27-летний Энди Уинх – попали в плен под Харьковом. 16 июня в Госдепе заявили, что США готовы к контактам с Россией по поводу задержанных американских граждан, отправившихся на Украину для участия в боевых действиях.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

В свою очередь, власти Великобритании направили в Россию ноту по ситуации с приговоренными в ДНР к смертной казни британскими наемниками. Российский посол в Лондоне Андрей Келин отметил, что тон обращения не вызывает у российской стороны желания взаимодействовать с Лондоном по данному вопросу.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

