В США отреагировали на слова Пескова о возможной смертной казни для американских наемников

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США потрясены тем, что российские должностные лица публично допускают возможность смертной казни для американских граждан, попавших в плен на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Так он прокомментировал соответствующее заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Потрясает то, что должностное лицо в России даже предполагает возможность смертной казни для двух американских граждан, которые находились на Украине", – приводит слова Кирби ТАСС.

Ранее Песков заявил, что американских наемников, задержанных на Украине, в ДНР могут приговорить к смертной казни. При этом он подчеркнул, что решение должен принимать суд, а Кремль в это не планирует вмешиваться. Песков добавил, что попавшие в плен в Донбассе американцы обвиняются в наемничестве, действие Женевской конвенции на них не распространяется.

По данным британских СМИ, двое бывших американских военнослужащих – 39-летний Александер Дрюке и 27-летний Энди Уинх – попали в плен под Харьковом. 16 июня в Госдепе заявили, что США готовы к контактам с Россией по поводу задержанных американских граждан, отправившихся на Украину для участия в боевых действиях.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.