Лавров заявил о готовности РФ к переговорам по украинскому зерну

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Россия готова к переговорам с Турцией и Украиной по вопросу вывоза украинского зерна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в совещании глав МИД G20.

"Военные у нас играют тут основную роль, потому что все сопряжено с использованием военно-морских сил", – приводит его слова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует принимать участие в контактах России и Турции по вопросу создания безопасного коридора для вывоза зерна с Украины, они пройдут по линии Минобороны.

Ранее он оценил перспективы экспорта украинского зерна из Мелитополя с Турцией или другими странами Ближнего Востока. По его словам, соглашений достигнуто не было.

Песков также сообщил, что не располагает информацией о том, что 11 вагонов зерна уже направлены в Турцию и страны Ближнего Востока. Об этом ранее заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

