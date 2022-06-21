В Кремле заявили, что переговоры РФ и Турции по вывозу зерна с Украины пройдут по линии МО

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Владимир Путин не планирует принимать участие в контактах России и Турции по вопросу создания безопасного коридора для вывоза зерна с Украины, они пройдут по линии Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Это по линии Минобороны", – сообщил он ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков оценил перспективы экспорта украинского зерна из Мелитополя с Турцией или другими странами Ближнего Востока. По его словам, соглашений достигнуто не было.

Песков также сообщил, что не располагает информацией о том, что 11 вагонов зерна уже направлены в Турцию и страны Ближнего Востока. Об этом ранее заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

До этого Владимир Путин назвал блефом заявления, что Россия не позволяет вывозить украинское зерно. Он отметил, что Россия не препятствует этому. Москва гарантирует мирный проход судов с зерном Украины после разминирования портов. Путин напомнил, что подходы заминировали киевские власти, а не РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

