Песков оценил перспективы поставок зерна из Мелитополя на Запад

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил перспективы экспорта украинского зерна из Мелитополя с Турцией или другими странами Ближнего Востока.

"Пока точных никаких соглашений не достигнуто. Работа продолжается", – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Песков также сообщил, что не располагает информацией о том, что 11 вагонов зерна уже направлены в Турцию и страны Ближнего Востока. Об этом ранее сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

До этого Владимир Путин назвал блефом заявления, что Россия не позволяет вывозить украинское зерно. Он отметил, что Россия не препятствует этому. Москва гарантирует мирный проход судов с зерном Украины после разминирования портов. Путин напомнил, что подходы заминировали киевские власти, а не РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

