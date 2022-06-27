Представитель президента Турции заявил о закономерности действий России на Украине

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Действия России на Украине неслучайны, этому предшествовали шаги НАТО и Запада, заявил в эфире телеканала Haberturk официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, в новом порядке на вершине пирамиды находится сверхдержава, а под ней пять или шесть великих сил: Россия, Китай, Англия, Франция, Германия. Ниже средние страны и другие страны. Как отметил Калын, со временем Китай быстро поднялся на вершину экономической пирамиды и стал второй экономикой в мире.

"Россия начала сомневаться в пирамиде в геостратегическом и военном плане, предложила пересмотреть условия и подписать новое соглашение о балансе через 30 лет. Те, кто хотел подавить пытающихся выбраться снизу, сказали: давайте идти путем конфликта", – добавил представитель Эрдогана.

Ранее он заявил, что Турция отказалась присоединяться к антироссийским санкциям, исходя из личной экономической выгоды. По его словам, Турция зависит от внешних энергетических источников. При этом Анкара открыто заявила о своей позиции западным странам. Калын добавил, что санкции ударят, прежде всего, по турецкой экономике.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Турция тоже когда-то была кандидатом в ЕС, как сейчас Украина. Он добавил, что дальше этого ситуация не продвинулась, и на сегодняшний день Турция является независимым государством.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

