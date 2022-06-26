Представитель Эрдогана заявил, что Турция не будет присоединяться к санкциям против РФ

Фото: depositphotos/flogeljiri

Турция отказалась присоединяться к антироссийским санкциям, исходя из личной экономической выгоды. Об этом заявил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в эфире телеканала Haberturk.

По его словам, Турция зависит от внешних энергетических источников. При этом Анкара открыто заявила о своей позиции западным странам.

Калын добавил, что санкции ударят, прежде всего, по турецкой экономике.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Турция тоже когда-то была кандидатом в ЕС, как сейчас Украина. Он добавил, что дальше этого ситуация не продвинулась, и на сегодняшний день Турция является независимым государством.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

