Песков напомнил, что Турция когда-то была кандидатом в Евросоюз

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Турция тоже когда-то была кандидатом в ЕС, как сейчас Украина.
"Тоже готова была многим поступиться с тем, чтобы стать органичной частью Европы, выйти из серой зоны и стать той самой органичной частью на стыке Европы и Азии", – цитирует его ТАСС.
Песков добавил, что дальше этого ситуация не продвинулась, и на сегодняшний день Турция является независимым государством.
Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в Евросоюз. За документ проголосовали 529 евродепутатов, высказались против – 45. Еще 14 парламентариев воздержались от участия в голосовании.
Глава Европейского совета Шарль Мишель пояснил, что дальнейшие шаги по интеграции стран в Евросоюз будут предприняты после выполнения кандидатами условий, сформулированных Еврокомиссией.
По словам главы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого, данное решение лидеров стран ЕС не является гарантией того, что Украина станет членом союза в ближайшее время.
ЕС предоставил статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии
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