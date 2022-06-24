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Европейский союз должен прекратить вводить санкции против России и сосредоточиться на начале переговоров, заявил в интервью Reuters советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.

По его словам, с ростом антироссийских санкций наносится вред всему Евросоюзу. Таким образом Европа в конце концов окажется "проигравшей стороной" из-за экономических проблем.

По мнению Орбана, ЕС подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии "плохо кончится для Европы".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления о возможности возобновления переговоров между Россией и Украиной к концу августа является красноречивой демонстрацией переговорного процесса по-украински. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Украине такая стилистика не принесла ничего положительного.

До этого глава киевской делегации на мирных переговорах с РФ Давид Арахамия допустил возвращение к российской-украинским переговорам в конце августа, после проведения контрнаступления на некоторых участках.

При этом он назвал юридически невозможным потерю Украиной территорий.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что российская сторона готова к заключению соглашений с Украиной, если киевские власти продемонстрируют понимание их необходимости.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщал, что переговорный процесс между Москвой и Киевом был прекращен в результате деструктивных действий США, Великобритании и их партнеров по НАТО. По его словам, российская сторона заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые позволили бы завершить боевые действия на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

