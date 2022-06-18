Медведев прокомментировал возможность возобновления переговоров РФ и Украины в августе

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил сомнения, что при возобновлении российско-украинских переговоров в августе "будет о чем и с кем говорить".

"Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее глава киевской делегации на мирных переговорах с РФ Давид Арахамия допустил возвращение к российской-украинским переговорам в конце августа, после проведения контрнаступления на некоторых участках.

При этом он назвал юридически невозможным потерю Украиной территорий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

