Макрон назвал сигналом для РФ решение предоставить Украине статус кандидата в ЕС

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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине и Молдавии политическим решением и сигналом для России. Об этом сообщает РИА Новости.

В свою очередь, по словам Макрона, процесс вступления Украины в ЕС после получения статуса кандидата потребует выполнения многих условий.

Он добавил, что Еврокомиссия представит доклад о выполнении условий, которые она выдвинула в своих рекомендациях на минувшей неделе.

Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в Евросоюз. За документ проголосовали 529 евродепутатов, высказались против – 45. Еще 14 парламентариев воздержались от участия в голосовании.

Глава Европейского совета Шарль Мишель пояснил, что дальнейшие шаги по интеграции стран в Евросоюз будут предприняты после выполнения кандидатами условий, сформулированных Еврокомиссией.

По словам главы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого, данное решение лидеров стран Евросоюза не является гарантией того, что Украина станет членом союза в ближайшее время.