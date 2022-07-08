Момент выстрела в экс-премьера Японии Абэ попал на видео

Видео: телеканал NHK

Телеканал NHK опубликовал кадры, на которых запечатлен момент выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ.

Судя по видеозаписи, нападавший подошел к политику сзади на близкое расстояние и выстрелил в спину из дробовика. Сам Абэ не видел момент покушения, поскольку произносил в это время речь.

О покушении на бывшего японского премьера стало известно 8 июля. Уточнялось, что это произошло во время уличного выступления в рамках его предвыборной программы в городе Нара.

Политика госпитализировали. Агентство Kyodo, в свою очередь, сообщало, что Абэ не подает признаков жизни, у него, предположительно, остановилось сердце и отказали легкие. Эту информацию подтвердили в экстренных службах города Нара, при этом там не стали подтверждать смерть политика.

Позднее телеканал Nippon сообщил, что нападавшего задержали. По информации издания, им оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, который ранее служил в морских Силах самообороны Японии. Из-за покушения на Абэ в правительстве Японии создали кризисный штаб.

