В Белом доме оценили влияние отставки Джонсона на поддержку Украины в НАТО

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Отставка премьер-министра Британии Бориса Джонсона не повлияет на продолжение работы НАТО по поддержке Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что альянс Соединенных Штатов с Великобританией "остается сильным".

"На историческом саммите НАТО в Мадриде участники договорились продолжать поддерживать Украину и это не изменится", – приводит ее слова РИА Новости.

7 июля Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства, а также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас. При этом процедура выбора будет определена на следующей неделе.

За два дня до отставки из состава правительства Джонсона вышли 50 политиков. В частности, четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что вслед за премьер-министром Великобритании свои посты могут покинуть другие западные политики. При этом он отметил, что не стоит ожидать изменения курса Запада в ситуации на Украине.